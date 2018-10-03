سر بكاء عادل إمام فى لبنان

03 أكتوبر 2018 - 10:20 ص

كشف المخرج عمرو عرفة عن موقف مؤثر جمعه بالزعيم عادل إمام أثناء وجودهما في لبنان وحضورهما حفلاً للسيدة فيروز.

وكشف عرفة عن هذا الموقف من خلال تغريدة على تويتر قال فيها: "عرفت معنى كلمة في أمل بيطلع من الملل بعد سنتين ملل بدور علي سيناريو عملت فيلمين “ابن القنصل” و”زهايمر”، وعزمنا الزعيم على حفلة الست فيروز أثناء تصويرنا في لبنان ولقيتها بتغني.. في أمل بيطلع من الملل. ولقيت نفسي الدموع نازلة وبصيت جنبي لقيت الأستاذ بيعيط مع اختلاف السبب".