وزير التموين : مفاجأة ستشهدها المحافظات خلال عام

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قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن عصر التسعيرة الجبرية انتهى بلا رجعة، وأن عودتها ستؤدي إلى انتعاش "السوق السوداء".

وأضاف المصيلحى خلال لقائه بأعضاء اتحاد المستثمرين، أمس الثلاثاء، أن أهم المشاكل التي يواجهها المستهلك بسب غياب البنية التحتية للتجارة الداخلية، هي وجود عشوائية داخل الأسواق، لافتًا إلى أن نسبة مساهمة قطاع التجارة الداخلية يمثل نحو 18.4% من الناتج المحلي خلال العام المالى 2017.

وأكد أن القطاع الخاص يقع على عاتقيه أكثر من 70% فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للبلاد، لافتًا إلي أن الحكومة تسعى إلي إنشاء أسواق مجمعة، ومراكز تجارية لوجستية بنهاية العام المالي فى يونيو 2019، حيث سيكون هناك سوق تجاري لكل محافظة.

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