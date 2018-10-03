  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:19 م
بحث متقدم
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ونابولي.. والقنوات الناقلة

سد النهضة

إثيوبيا تعين مديرًا جديدًا لسد النهضة

مرسى

أسرار جديدة في قضية التخابر

ماهر

"ماهر" يعاود نشر صورته مع "أشتون" بتعليق غريب

منطقة وسط البلد سنة 1896

ألبوم من 20 صورة يكشف القاهرة قبل100 عام

صورة الخبر

هذا ما ينقص "صلاح" ليكون فى مهارة "ميسى"

محاكمة

شاهد يروى تفاصيل ضبط متهم بالتخابر

"علي والحسين" قاتلا في سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

"على والحسين" قاتلا فى سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

الداخلية

مقتل 15 إرهابيًا فى تبادل النار مع قوات الأمن

مرتجي

«مرتجى»: الأهلى هرم مصر الرابع

تعيين "حافظ" متحدثًا رسميًا باسم الخارجية

الحياة السياسية

حافظ امتحدث باسم الخارجية الجديد
حافظ امتحدث باسم الخارجية الجديد

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تعيين نجم أمريكي شهير في الخارجية الروسية

#

التفاصيل الكاملة لوفاة سجين مصري في إيطاليا

#

«مجاهد» متحدثًا رسميًا لاتحاد الكرة

#

أسرار العلاقة الودية بين «بشار» وأمريكا

قرر سامح شكري، وزير الخارجية، تعيين المستشار أحمد حافظ متحدثاً جديداً باسم الوزارة.

يذكر أن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الخارجية، قد عاد مؤخرًا من رام الله حيث عمل هناك نائباً لرئيس مكتب تمثيل مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. كما سبق له العمل أيضاً في الخارج في سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في السفارة المصرية في تل أبيب.

وعمل بمكتب وزير الخارجية مسئولاً عن ملفات تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع الفلسطينية والإسرائيلية. كما أنه سبق له تولي منصب مدير شئون سوريا ولبنان خلال فترة خدمته بديوان عام الوزارة، فضلاً عن عمله بقطاع العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف في بداية عمله الدبلوماسي.

والتحق المتحدث باسم الخارجية الجديد بالسلك الدبلوماسي عام 1999؛ وهو حاصل على بكالوريوس في تخصصيّ العلاقات الدولية، وإدارة الأعمال من جامعة وبستر الأمريكية، فرع جنيف بسويسرا.

كما أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي السابق باسم الخارجية، قد صدر له قراراً جمهورياً في أغسطس الماضي بتعيينه سفيراً لدى كندا، حيث سيتوجه قريباً إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تخسر 3.6 مليار جنيه
» شاهد.. نهاية صادمة لعريس مغربى بحفل زفافه
» عملية جراحية لخيرت الشاطر داخل السجن
» أم تلقى طفلها من شرفة حجرتها
» أول خدعة سينمائية فى العالم.. هذه قصتها
» تعرف على المفاهيم الصحيحة «للاعتداء الجنسي»
» تعيين سيدة لمدة 10 سنوات بدون علمها فى شبرا
» "الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"
» اتحاد المستثمرين: مصانع أكتوبر يرعى بها الأغنام
» شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"
» صورة صادمة .. شباك يسحق رجل أثناء مشيه في لندن

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك