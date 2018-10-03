تعيين "حافظ" متحدثًا رسميًا باسم الخارجية

03 أكتوبر 2018 - 10:05 ص

قرر سامح شكري، وزير الخارجية، تعيين المستشار أحمد حافظ متحدثاً جديداً باسم الوزارة.

يذكر أن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الخارجية، قد عاد مؤخرًا من رام الله حيث عمل هناك نائباً لرئيس مكتب تمثيل مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. كما سبق له العمل أيضاً في الخارج في سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في السفارة المصرية في تل أبيب.

وعمل بمكتب وزير الخارجية مسئولاً عن ملفات تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع الفلسطينية والإسرائيلية. كما أنه سبق له تولي منصب مدير شئون سوريا ولبنان خلال فترة خدمته بديوان عام الوزارة، فضلاً عن عمله بقطاع العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف في بداية عمله الدبلوماسي.

والتحق المتحدث باسم الخارجية الجديد بالسلك الدبلوماسي عام 1999؛ وهو حاصل على بكالوريوس في تخصصيّ العلاقات الدولية، وإدارة الأعمال من جامعة وبستر الأمريكية، فرع جنيف بسويسرا.

كما أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي السابق باسم الخارجية، قد صدر له قراراً جمهورياً في أغسطس الماضي بتعيينه سفيراً لدى كندا، حيث سيتوجه قريباً إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد.