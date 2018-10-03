  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:18 م
بحث متقدم
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ونابولي.. والقنوات الناقلة

سد النهضة

إثيوبيا تعين مديرًا جديدًا لسد النهضة

مرسى

أسرار جديدة في قضية التخابر

ماهر

"ماهر" يعاود نشر صورته مع "أشتون" بتعليق غريب

منطقة وسط البلد سنة 1896

ألبوم من 20 صورة يكشف القاهرة قبل100 عام

صورة الخبر

هذا ما ينقص "صلاح" ليكون فى مهارة "ميسى"

محاكمة

شاهد يروى تفاصيل ضبط متهم بالتخابر

"علي والحسين" قاتلا في سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

"على والحسين" قاتلا فى سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

الداخلية

مقتل 15 إرهابيًا فى تبادل النار مع قوات الأمن

مرتجي

«مرتجى»: الأهلى هرم مصر الرابع

لأول مرة..

زوجة مدحت شلبي تفتح خزائن أسرار حياته الشخصية

آخر الأخبار

مدحت شلبي وزوجتة
مدحت شلبي وزوجتة

منار شديد

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تكشف معلومات مثيرة عن مدحت شلبي

#

أول تعليق لـ«مدحت شلبي» على قرار إيقافه

#

"الأعلى للإعلام" يدخل على خط أزمة "منصور" و"شلبي"

#

"إنتوا اللى قتلتوا زمايلكوا فى بورسعيد"

حماس

محاكمة مرسي

التخابر مع حماس

قضايا التخابر

كشفت الفنانة سحر نوح، زوجة الإعلامي مدحت شلبي، بعض الأسرار المتواجدة بخزائن حياته الشخصية، مؤكدة أن زوجها يحب أفلام الرعب ويعشق البطاطس المحمرة.

وأضافت نوح خلال حوار ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية  "TEN "، مع عمرو عبد الحميد: "مدحت شلبي يعشق الفن والغناء، وجنرال في نفسه كده لافتًا إلى أنه أحب إعلان (هالله هالله على الفانلة)، ويفرح جدًا عندما يجد الأطفال يرددونه في الشوارع".

وأوضحت سحر نوح، زوجة مدحت شلبي أن زوجها يأخذ رأيها قبل الانتقال إلى أي قناة أو عمل إعلان، ويعدني بالحصول على نسبة من الإعلانات التي يقوم بها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تخسر 3.6 مليار جنيه
» شاهد.. نهاية صادمة لعريس مغربى بحفل زفافه
» عملية جراحية لخيرت الشاطر داخل السجن
» أم تلقى طفلها من شرفة حجرتها
» أول خدعة سينمائية فى العالم.. هذه قصتها
» تعرف على المفاهيم الصحيحة «للاعتداء الجنسي»
» تعيين سيدة لمدة 10 سنوات بدون علمها فى شبرا
» "الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"
» اتحاد المستثمرين: مصانع أكتوبر يرعى بها الأغنام
» شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"
» صورة صادمة .. شباك يسحق رجل أثناء مشيه في لندن

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك