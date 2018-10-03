"الخياط": "البنك الدولي بيتمسح فينا"

03 أكتوبر 2018 - 10:00 ص

عقب الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، علي دعم البنك الدولي لحملة القضاء على فيروس سي قائلا: "هذا الدعم يأتي في إطار مصر نموذج متميز في مكافحة هذا الفيروس".

وأضاف الخياط، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار": "البنك الدولي بيتمسح فينا، لأننا شاطرين في القضاء على فيروس سي".

وتابع أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، أن تكلفة علاج المواطن الواحد من فيروس سي تصل لـ3 آلاف جنيه، وكل ذلك تقوم به الدولة بالمجان، لافتًا إلى أن تكلفة حملة القضاء على فيروس سي تقدر بعدة مليارات.