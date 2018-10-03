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تفاصيل مشاركة النائب العام فى منتدى مكافحة الجريمة الدولى

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نبيل صادق
نبيل صادق

وكالات - حنان حمدتو

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مهاجرين

نبيل صادق

منتدى مكافحة الجريمة المنظمة

أشاد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بالجهود التي تبذلها الجهات الوطنية الخاصة بمكافحة ومنع تهريب المهاجرين فى جمهورية مصر العربية، مشددًا على أهمية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل صورها.

وأضاف صادق خلال  كلمته في المنتدى الدولى الـ19 للمدعين العموم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي وتنعقد فعالياته فى عاصمة البرتغال لشبونة على مدى يومين، أن إستراتيجية مكافحة تهريب المهاجرين تضمنت محاور أساسية تدور حول الجهود التشريعية والتنموية التى تبذلها الدولة المصرية في إطار مكافحة جرائم تهريب المهاجرين، وكذلك أهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فاعلة ورادعة للجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وتناول النائب العام دور النيابة العامة في ملاحقة مرتكبي جرائم تهريب المهاجرين وحماية المهاجرين المهربين، وجهودها علي المستوي الدولي والأفريقي والعربي في مكافحة ومنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أنماطها وصورها.

والتقى النائب العام خلال مشاركته بالمنتدى بنواب عموم دول البرتغال، ألبانيا، لبنان، ألمانيا، وأعضاء الادعاء العام من عدد من البلدان الأوروبية ودول جنوب البحر المتوسط، كما عقد اجتماعا ثنائيا مع نائب رئيس المنظمة الأوروبية للعدالة “يوروجست” كالوس ميير كابري.

يذكر أن المنتدى الدولي للمدعين العموم هو منصة قضائية تنعقد بصفة سنوية وتهدف إلى التقاء المدعين العموم من دول الاتحاد الأوروبي بنظرائهم من النواب العموم من دول جنوب البحر المتوسط، وتهدف لتجميع الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ ولاسيما جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار في الجواهر المخدرة والأسلحة والإرهاب.

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