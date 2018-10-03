» اتحاد المستثمرين: مصانع أكتوبر يرعى بها الأغنام

03 أكتوبر 2018 - 09:46 ص

أكد محيي الدين حافظ، عضو اتحاد المستثمرين، أنه قام بجولة مع الرقابة الإدارية في منطقة العاشر من رمضان، ووجدوا أن هناك مصانع "محدش يعرف أنها اختفت"، ومصانع أخرى يرعى فيها الأغنام.

وأضاف "حافظ" في لقاء له مع التليفزيون المصري، أنه لا يوجد أحد لديه إحصائية دقيقة بالمصانع المتوقفة أو المتعثرة في مصر، والسبب في ذلك هو عدم وضع تعريفات محددة للتعثر والتوقف.

وعن المصانع المتوقفة قال عضو اتحاد المستثمرين، إنه بالنسبة للمتوقفين فإن 80% منهم توقفوا بسبب عجز البنوك عليهم بعد تعثرهم ماليًا.