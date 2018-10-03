  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:20 م
بحث متقدم
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ونابولي.. والقنوات الناقلة

سد النهضة

إثيوبيا تعين مديرًا جديدًا لسد النهضة

مرسى

أسرار جديدة في قضية التخابر

ماهر

"ماهر" يعاود نشر صورته مع "أشتون" بتعليق غريب

منطقة وسط البلد سنة 1896

ألبوم من 20 صورة يكشف القاهرة قبل100 عام

صورة الخبر

هذا ما ينقص "صلاح" ليكون فى مهارة "ميسى"

محاكمة

شاهد يروى تفاصيل ضبط متهم بالتخابر

"علي والحسين" قاتلا في سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

"على والحسين" قاتلا فى سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

الداخلية

مقتل 15 إرهابيًا فى تبادل النار مع قوات الأمن

مرتجي

«مرتجى»: الأهلى هرم مصر الرابع

برلماني:

الرئيس السيسى حريص على توفير احتياجات المواطن الصحية

الحياة السياسية

النائب اسماعيل نصر الدين
النائب إسماعيل نصر الدين

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

السيسي يوضح: لماذا رفضت "التجارب السريرية"؟

#

ملفات "حساسة" على أجندة الحكومة والرئاسة

#

قانون تشديد الرقابة على الإنترنت يعزز المخاوف تجاه حرية الرأي

#

الرئاسة تصدق على علاج حسين عبد الرازق على نفقة الدولة

المصانع

التليفزيون المصرى

اتحاد المستثمرين

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي صحة المواطن المصري عناية خاصة، وحريص على الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير احتياجاته، باعتبار الصحة من ركائز إعادة بناء الإنسان المصري وحجر أساس التنمية التي تنشدها مصر.

وأضاف "نصر الدين"، في تصريحات صحفية أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على مرض فيروس سي، والتي تحمل اسم "100 مليون صحة"، ستحقق النتائج المرجوة منها، نتيجة التعاون والتنسيق الكبير بين مؤسسات الدولة.

وأشار نصر الدين  إلى أنه على تواصل مستمر مع وزارة الصحة من أجل تذليل العقبات أمام  المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية لاستقبال المرضى من أهالي حلوان والمعصرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تخسر 3.6 مليار جنيه
» شاهد.. نهاية صادمة لعريس مغربى بحفل زفافه
» عملية جراحية لخيرت الشاطر داخل السجن
» أم تلقى طفلها من شرفة حجرتها
» أول خدعة سينمائية فى العالم.. هذه قصتها
» تعرف على المفاهيم الصحيحة «للاعتداء الجنسي»
» تعيين سيدة لمدة 10 سنوات بدون علمها فى شبرا
» "الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"
» اتحاد المستثمرين: مصانع أكتوبر يرعى بها الأغنام
» شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"
» صورة صادمة .. شباك يسحق رجل أثناء مشيه في لندن

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك