الرئيس السيسى حريص على توفير احتياجات المواطن الصحية

03 أكتوبر 2018 - 09:45 ص

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي صحة المواطن المصري عناية خاصة، وحريص على الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير احتياجاته، باعتبار الصحة من ركائز إعادة بناء الإنسان المصري وحجر أساس التنمية التي تنشدها مصر.

وأضاف "نصر الدين"، في تصريحات صحفية أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على مرض فيروس سي، والتي تحمل اسم "100 مليون صحة"، ستحقق النتائج المرجوة منها، نتيجة التعاون والتنسيق الكبير بين مؤسسات الدولة.

وأشار نصر الدين إلى أنه على تواصل مستمر مع وزارة الصحة من أجل تذليل العقبات أمام المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية لاستقبال المرضى من أهالي حلوان والمعصرة.