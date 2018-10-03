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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لأمراض «القاتل الصامت»

الحياة السياسية

القاتل الصامت
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تنطلق غدًا الخميس 4 أكتوبر فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأمراض الشريان الأورطي الملقب بـ«القاتل الصامت» في تمام الساعة العاشرة صباحًا في فندق الدوسيت بالتجمع الخامس.

يحضر فعاليات المؤتمر  500 خبير  مختص من 74 جامعة  يمثلون  20 دولة بينهم جامعات عين شمس والأزهر وحلوان والقاهرة عن مصر بخلاف جامعات من عدة دول أبرزها أمريكا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا والسعودية والأردن والكويت وسنغافورة واستراليا البرتغال والجزائر وإسبانيا.

وتأتي فعاليات أكبر تجمع دولى للعلاجات التداخلية الخاصة بالقلب والشريان الأورطي يعتبر الشريان الأورطي هو الشريان الرئيسي المغذي لكل أعضاء الجسم،  حيث تعتبر أمراض الشريان الأورطي من الأمراض الخطيرة التي تتمثل في انسداد أو تمدد وانشطار لجدار الشريان الأورطي، والتي قد تسبب الوفاة بشكل مفاجئ، إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها ما تسبب في تسمية أمراض الأورطي بـ«القاتل الصامت»

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