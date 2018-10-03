سلطان : خاشقجي أخبرني بهذا السر قبل أسابيع

03 أكتوبر 2018 - 09:20 ص

قال الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة "المصريون" إن الإعلامي السعودي جمال خاشقجي أظهر لي تخوفه من أمور كان يتوقعها قبل اختفائه.

وأضاف سلطان في تدوينة له على حسابه على "تويتر" أنه قبل 3 أسابيع، أفاض جمال خاشقجي في الحديث معي عن موضوعين، سعادته الغامرة بقطار الحرمين وأمله أن تنجز السعودية حزمة استثمارات على جانبيه.

وأوضح أن الأمر الثاني هو هواجسه من الاختطاف، حيث قال لي إنه يرفض أن يدعوه أحد إلى جناحه الفندقي، ولا يقبل السفر عبر طائرة خاصة، كنت أستغرب من انشغاله بهذا الأمر.

جاء هذا عقب اختفاء غامض لخاشقجي منذ أمس عقب توجهه إلى القنصلية السعودية باسطنبول، حيث ترددت أنباء قوية عن اختطافه، وربما عودته إلى السعودية.

وما زال الغموض يكتنف شأن خاشقجي إلى الآن، ولم تصدر السلطات التركية أو السعودية أي بيان رسمي بشأن مصيره.

خطيبة الإعلامي السعودي خديجة آزرو قالت إنه توجه إلى مقر القنصلية السعودية ظهر أمس الثلاثاء في حي ليفانت في اسطنبول، لكنه لم يخرج حتى الآن.

وأكدت أن خاشقجي توجه للسفارة لاستكمال بعض الأوراق الرسمية، ولم يسمح لها بمرافقته إلى داخل القنصلية، بحسب بي بي سي.

وأضافت أن مسئولي القنصلية السعودية أخبروها أن خاشقجي غادر القنصلية، لكنها قالت إن كل المعطيات تشير إلى أن خاشقجي مازال "محتجزًا" داخل القنصلية، على حد وصفها.

وتعتصم خديجة مع عدد من الصحفيين الأتراك أمام مقر القنصلية، فيما نفى أحد العاملين في القنصلية السعودية في اسطنبول، رفض ذكر اسمه، أن يكون للقنصلية أي علم بالموضوع.