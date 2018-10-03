زميل صلاح يروي أغرب محادثات دارت بينهما قبل أيام

03 أكتوبر 2018 - 08:56 ص

كشف جيني فينالدوم - لاعب وسط ليفربول - تفاصيل الأحاديث التي دارت بينه وبين نجمنا المصري محمد صلاح حول منافسته مع ميسي و رونالدو .



فينالدوم تحدث للصحفيين بإسهاب عن زميله المصري ومستواه الحالي ومدى قدرته على تكرار التألق، وكل ما يلي على لسانه.



"لقد أخبرت صلاح بأنني أتوقع منه المزيد من الثلاثيات (هاتريك) هذا الموسم، ليس مثل العام الماضي لم يكن هناك سوى هاتريك واحد".

"تسجيل هدفين لا يكفي الآن! عليه تسجيل ثلاثة أهداف في بعض المباريات. سيخبرك بذلك إذا سألته حول هذا الأمر".

"لقد قال صلاح إنني كنت على حق، عندما قلت له إنه لاعب عظيم، لكن إذا نظرت إلى ميسي ورونالدو، فإنهما يسجلان الكثير من الثلاثيات، عليك أن تفعل الشيء نفسه إذا كنت تريد التنافس معهما".

"تعودنا على مشاهدة محمد يسجل دائما، في الموسم الماضي لم يظهر بشكل جيد في بعض المباريات لكنه كان دائماً يسجل، وعندما يرى الناس الأهداف يقولون لقد لعب بشكل جيد".

"لكنه الآن لا يسجل ويقول الناس إنه في وضع صعب وليس في حالة جيدة. أنا لا أرى الأمر بهذه الطريقة".





"صلاح مازال يعمل بجد، ويخلق فرصًا كثيرة. أعتقد أنه أمام تشيلسي خلق عدة فرص تمكنه من تسجيل هدف على الأقل. كما صنع فرصة محققة لروبرتو فيرمينو. لا أعتقد أنه سيئ".

"لقد سجل ثلاثة أهداف حتى الآن، وهو عدد ليس ببعيد عما فعله في مثل هذا الوقت من الموسم الماضي، هذا هو الفارق الوحيد عن الموسم الماضي".

"قلت له من قبل، مو.. إن التألق لن يكون لموسم واحد فقط، فرد قائلا (أنت على حق)، كنا نمزح ولكن إذا كان هناك شخص ما يستطيع التعامل مع الضغوط فهو صلاح".

"في الموسم الماضي كان عليه بعض الضغوط عندما كان الناس ينتظرون منه التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي، أخبرناه أنه لا يمكن أن يدع أحد يلحق به".

"عندما كان رصيده 18 هدفاً الموسم الماضي، قال صلاح لنفسه أستطيع أن أسجل 32 هدفاً، وهذا بالفعل ما حدث".

"محمد ليس الشخص الذي يخاف من الضغوط، بل يذهب إليها، ويعلم أنه يستطيع التعامل معها".

ويستعد صلاح مع ليفربول لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل مواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل قبل فترة التوقف الدولي