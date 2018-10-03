وأمرت السلطات فان، التي ظهرت في فيلمي (المجهولون) "إكس من" و(الرجل الحديدي)"أيرون مان" اللذين يتابعهما أكثر من 62 مليون شخص على الإنترنت في الصين، برد ضرائب تزيد عن 255 مليون يوان.

وتوارت فان عن الأنظار في يونيو وسط أنباء عن أنها تخضع لتحقيق في تهرب ضريبي من صناعة السينما.

وأثار اختفاؤها تكهنات في الصين بخصوص مصيرها، من بينها أنباء عن احتجازها.

ولم تتمكن رويترز من الاتصال بفان أو وكيلها أثناء تحريها تلك الأنباء.

وأضافت شينخوا أن مكتب الضرائب في مقاطعة جيانغسو سلم قراراته إلى فان، الأحد.

ولم يصدر تعليق على الفور من الممثلة الصينية أو أحد ممثليها.