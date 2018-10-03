  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:21 م
بحث متقدم
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ونابولي.. والقنوات الناقلة

سد النهضة

إثيوبيا تعين مديرًا جديدًا لسد النهضة

مرسى

أسرار جديدة في قضية التخابر

ماهر

"ماهر" يعاود نشر صورته مع "أشتون" بتعليق غريب

منطقة وسط البلد سنة 1896

ألبوم من 20 صورة يكشف القاهرة قبل100 عام

صورة الخبر

هذا ما ينقص "صلاح" ليكون فى مهارة "ميسى"

محاكمة

شاهد يروى تفاصيل ضبط متهم بالتخابر

"علي والحسين" قاتلا في سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

"على والحسين" قاتلا فى سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

الداخلية

مقتل 15 إرهابيًا فى تبادل النار مع قوات الأمن

مرتجي

«مرتجى»: الأهلى هرم مصر الرابع

هنا شيحة: لهذه الأسباب حذفت شقيقتي حلا صورها دون حجاب

الصفحة الأخيرة

حلا شيحة
حلا شيحة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

حلا شيحة تحذف صور عائلتها من "إنستجرام"

#

أول رد من «حلا شيحة» بعد حذف صورها بشعرها

#

سر حذف "حلا شيحة" لصورها من على "إنستجرام"

#

حلا شيحة تفاجيء متابعيها بتصرف غير مفهوم بخصوص الحجاب

حلا شيحة

هنا شيحة

واصلت الفنانة حلا شيحة إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بحذف صورها عبر تطبيق "انستجرام" وذلك بعد سفرها لزوجها .

وقالت الفنانة هنا شيحة تعليقًا على الأمر: "لا أعرف سبب قيامها بحذف صورها لكني أرجح أنه تريد التقاط صور أكثر احترافية وبالتالي حذفت الصور القديمة".

وأضافت خلال برنامج "MBC تريندنج" : "نحن دعمناها حين اتخذت قرارها بالسير في طريقها القديم والآن نحن كأسرة ندعمها أيضًا في قرارها الجديد ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تخسر 3.6 مليار جنيه
» شاهد.. نهاية صادمة لعريس مغربى بحفل زفافه
» عملية جراحية لخيرت الشاطر داخل السجن
» أم تلقى طفلها من شرفة حجرتها
» أول خدعة سينمائية فى العالم.. هذه قصتها
» تعرف على المفاهيم الصحيحة «للاعتداء الجنسي»
» تعيين سيدة لمدة 10 سنوات بدون علمها فى شبرا
» "الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"
» اتحاد المستثمرين: مصانع أكتوبر يرعى بها الأغنام
» شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"
» صورة صادمة .. شباك يسحق رجل أثناء مشيه في لندن

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك