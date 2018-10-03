هنا شيحة: لهذه الأسباب حذفت شقيقتي حلا صورها دون حجاب

أحمد عادل شعبان
واصلت الفنانة حلا شيحة إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بحذف صورها عبر تطبيق "انستجرام" وذلك بعد سفرها لزوجها .
وقالت الفنانة هنا شيحة تعليقًا على الأمر: "لا أعرف سبب قيامها بحذف صورها لكني أرجح أنه تريد التقاط صور أكثر احترافية وبالتالي حذفت الصور القديمة".
وأضافت خلال برنامج "MBC تريندنج" : "نحن دعمناها حين اتخذت قرارها بالسير في طريقها القديم والآن نحن كأسرة ندعمها أيضًا في قرارها الجديد ".
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