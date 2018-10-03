  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:21 م
بحث متقدم
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ونابولي.. والقنوات الناقلة

سد النهضة

إثيوبيا تعين مديرًا جديدًا لسد النهضة

مرسى

أسرار جديدة في قضية التخابر

ماهر

"ماهر" يعاود نشر صورته مع "أشتون" بتعليق غريب

منطقة وسط البلد سنة 1896

ألبوم من 20 صورة يكشف القاهرة قبل100 عام

صورة الخبر

هذا ما ينقص "صلاح" ليكون فى مهارة "ميسى"

محاكمة

شاهد يروى تفاصيل ضبط متهم بالتخابر

"علي والحسين" قاتلا في سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

"على والحسين" قاتلا فى سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

الداخلية

مقتل 15 إرهابيًا فى تبادل النار مع قوات الأمن

مرتجي

«مرتجى»: الأهلى هرم مصر الرابع

خبير معلومات: هذا ما لا تعرفه عن "التجارة الإلكترونية"

مال وأعمال

التجارة الالكترونية
التجارة الالكترونية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

5 روايات مرعبة عن المومياوات والجثث

#

الكشف عن خرافة صدقناها جميعًا بخصوص "الحليب"

#

الإعصار جيبي يحتجز آلاف السياح باليابان

#

مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»

أكد المهندس أيمن زكى، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن التجارة الإلكترونية أصبحت مصدرًا كبيرًا للربح، حيث بات الكثيرون يستخدمون الماستر كارد، لأنه أكثر أمانًا، خوفاً من سرقة الأموال الكاش.
وأضاف "زكى" خلال حواره ببرنامج "يوم جديد" المذاع على فضائية الغد، أن شركات التجارة الإلكترونية أصبحت الأكثر رواجاً فى العالم، موضحًا أن شركة أمازون العالمية خسرت ما يزيد عن 70 مليون دولار، حينما حدث عطل تقنى لديها، ولذلك لمدة ساعة واحدة.
وقال زكى، إن الهجمات الإلكترونية أبرز التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية، لذلك تبذل هذه الشركات كل الجهد لأجل الحفاظ على مواقعها الإلكترونية من الهاكرز.
وأشار زكى، إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت توفر الكثير من فرص العمل للشباب، وحتى لذوى الاحتياجات الخاصة، والذين يريدون العمل عن طريق المنزل، موضحًا أن كثيرًا من الطلبة اتجهوا فى الفترة الأخيرة إلى العمل بالتجارة الإلكترونية جنبًا إلى جنب مع دراساتهم الجامعية.
واختتم زكى حديثه بالتأكيد أن كل زيادة في التجارة الإلكترونية تعزز الناتج القومي للدول.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تخسر 3.6 مليار جنيه
» شاهد.. نهاية صادمة لعريس مغربى بحفل زفافه
» عملية جراحية لخيرت الشاطر داخل السجن
» أم تلقى طفلها من شرفة حجرتها
» أول خدعة سينمائية فى العالم.. هذه قصتها
» تعرف على المفاهيم الصحيحة «للاعتداء الجنسي»
» تعيين سيدة لمدة 10 سنوات بدون علمها فى شبرا
» "الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"
» اتحاد المستثمرين: مصانع أكتوبر يرعى بها الأغنام
» شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"
» صورة صادمة .. شباك يسحق رجل أثناء مشيه في لندن

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك