دلالات زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية

03 أكتوبر 2018 - 02:08 ص

قال محمد قناوى الخبير الاقتصادى ، أن ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10% ، وارتفاعها بنسبة 14.3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى يؤكد أننا حققنا طفرة فى الانتاج واستخدمنا خلال الشهور الماضية استراتيجية صناعية واضحة ، مضيفا أنه علينا مواصلة العمل على زيادة الانتاج وذلك من خلال تيسيرات جادة للمستثمرين المصريين والاجانب لفتح مصانع جديدة .



وأضاف قناوى ، أن زيادة معدلات التبادل التجاري مع العالم الخارجى الى 11.8% ، وزيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والدول العربية الى 9 % شئ جيد جدا يؤكد أننا نسير اقتصاديا فى الطريق الصحيح ، مطالبا الحكومة بتوسيع المصانع القائمة وفتح المصانع المتعثرة والمغلقة ، مؤكدا أنه بزيادة الانتاج وارتفاع جودته ليصبح سلعة تنافسية تتنافس عليها الدول الخارجية سيؤدى ذلك لزيادة الصادرات أكثر من ذلك .

