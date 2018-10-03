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رئيس القومية للأسمنت يفجر مفاجأة بشأن الشركة

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المصريون ـ متابعات

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أكد محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت إنه كان من المستحيل تفادي قرار تصفية الشركة، الذي اتخذته الجميعة العامة غير العادية اليوم الثلاثاء.
وأوضح "رضوان"، في مُداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن الشركة لديها 2057 عاملًا، وأنه سيتم تعويضهم بعد إغلاق الشركة خلال 3 أشهر، وصرف 300 مليون جنيه للعمال، ومن الممكن مضاعفتهم إلى 600 مليون جنيه.
وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، عن أنه تم صرف مليار و200 مليون جنيه لتطوير الشركة خلال السنوات الماضية، لكن دون جدوى.
كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت، قررت اليوم تصفية وحل الشركة وتعيين «مصفى عام»، في 7 أكتوبر الجارى، وذلك بعد الاستماع لتقرير المكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة حول جدوى استمرار الشركة من عدمه.

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