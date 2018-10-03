وفاة الأنبا بيشوي الرجل الحديدي بالكنيسة

أعلن القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفرالشيخ والبراري، رئيس دير الشهيدة دميانة ببرارى بلقاس، فجر الأربعاء، عن عمر ناهز 76 عاما.

وقال القس بولس حليم، في تصريحات صحفية، إنه من المقرر أن تقام صلوات الجنازة بدير الشهيدة دميانة ببرارى بلقاس، ظهر الخميس، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة والشعب القبطى.

ولد الأنبا بيشوى في 19 يوليو 1942 بمدينة المنصورة وتلقى دراسته الأولى في بورسعيد، ثم جاء إلى الإسكندرية حيث حصل على بكالوريوس الهندسة بتقدير امتياز عام 1963 من جامعة الإسكندرية، وعيِّنَ معيدًا بكلية الهندسة بالإسكندرية وتقدم للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، وحصل عليها عام 1968.

وترهب في دير السريان في 16 فبراير 1969 باسم الراهب توما السريانى، فيما جرت سيامته في يوم أحد الشعانين 12 إبريل 1970، وبعدها نال درجة القمصية في 17 سبتمبر 1972، وتم سيامته أسقفا في 24 سبتمبر 1972، وسيم مطرانا بعدها في 2 سبتمبر 1990 بيد المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث، وشغل منصب سكرتير المجمع المقدس في الفترة من عام 1985 وحتى 2012.

وترأس المطران الراحل مجموعة من اللجان داخل المجمع المقدس منها لجنة الإيمان والتعليم والتشريع، ولجنة شؤون الإيبارشيات، ولجنة شؤون الأديرة، ولجنة العلاقات الكنسية، ولجنة الرعاية والخدمة. أستاذ مادتيّ اللاهوت والمسكونيات في الكليات الاكليريكية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وشبين الكوم.

وكان الأنبا بيشوي مسئولا عن لجنة الحوار اللاهوتي، حيث مثل نيافته الكنيسة القبطية في كثير من اللقاءات والحوارات اللاهوتية مع كنائس الروم الأرثوذكس، والكنائس البروتستانتية، والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجليكانية.