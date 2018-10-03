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أسباب اعتراض "السيسي" على قانون "التجارب السريرية"

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
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قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقا على إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بقانون التجارب السريرية، للبرلمان، إنه من حق رئيس الجمهورية الاعتراض على أي قانون وإعادته مرة أخرى لتعديله وفقًا للمادة 123 من الدستور.
وأكد رئيس «صحة النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن تصديق رئيس الجمهورية على أي قانون هو جزء مكمل لإقراره، متابعًا أن «السيسي» اعترض على بعض المواد لشبهة عدم دستوريتها على أساس أن حرية البحث العلمي مكفولة للجميع. 
وأضاف "العماري" أن الرئيس اعترض على مواد العقوبات لكونها لم تتبع مبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة، موضحًا: «التناسب مبدأ هام في العقوبات، التي يجب أن تتسم بالتدرج بحسب نوعية وفحوى وأهمية الجريمة».
ولفت "العماري" إلى اعتراض الرئيس أيضًا على المادة المتعلقة بتجريم سفر العينات الخاصة بأي مواطن مصري للتحليل إلى للخارج لاعتبارات الأمن القومي، معقبًا: «إذا كان العبث بالجينات المصرية هو محل التحفظ لدى الجهات الأمنية، فهناك ملايين المصرين بالخارج يمكن إجراء تحليل جيناتهم للتأكد من عدم العبث بها».


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