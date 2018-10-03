علماء فلك يرصدون "عفريتا" في المجموعة الشمسية

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أعلن مركز الكواكب التابع للاتحاد الفلكي الدولي، عن رصد العلماء جسما يبعد مسافات كبيرة عن كوكب بلوتو أطلقوا عليه اسم "غوبلن" أو "العفريت".
وأوضح المركز في بيان الثلاثاء، أنه تم اكتشاف جسم داخل النظام الشمسي، له مداره الخاص، على بعد مليارات الأميال من بلوتو.
وأشار سكوت شيبارد، من معهد "كارنيجي" للعلوم (مركزه واشنطن)، وهو من علماء الفلك الذي شاركوا في اكتشاف "غوبلن"، إلى أنهم رصدوا الجسم خلال البحث عن "الكوكبX " المعتقد وجوده داخل المجموعة الشمسية والذي قد يكون الكوكب التاسع.
وقال: "مع هذا الاكتشاف، وصلت احتمالية الوجود الحقيقي للكوب X إلى نسبة 90%". -

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