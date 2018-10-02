فنانة شهيرة تكشف معلومات مثيرة عن مدحت شلبي

أكدت الفنانة سحر نوح إن «مدحت شلبي غاوي أفلام رعب، ويعشق البطاطس المحمرة».



وأوضحت "نوح"، في حوار لها مع برنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، مساء الثلاثاء، أن «شلبي يعشق الفن والغناء، وجنرال في نفسه كده، وأحب إعلان (هالله هالله على الفانلة)، والأطفال يرددونه في الشوارع».

