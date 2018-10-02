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الاتحاد السكندري يخطف فوزًا قاتلًا من الجونة

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الاتحاد السكندري
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المصريون

الاتحاد السكندرى

الجونة

خطف فريق الاتحاد السكندرى فوزًا قاتلًا من الجونة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز كريم الديب هدف التقدم للاتحاد بالدقيقة 36 من عمر الشوط الاول بعد استغلال بينية من خالد قمر لبناهيني الذي لم يلحق بالكرة حتى خرج عمر رضوان حارس الجونة وشتت الكرة لترتد إلى كريم الديب خارج حدود منطقة مرماه، فسددها مباشرة في وسط المرمى لتهتز الشباك لأول مرة في أحداث المباراة.

وأحرز أحمد على لاعب الجونة هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 89 من عمر المباراة بعد استغلال كرة عرضية من جوناثان وصلت لأحمد علي، الذى لمس الكرة بسهولة لتسكن شباك الاتحاد.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء عزز جدو الصغير الهدف الثانى لتحقيق الثلاث نقاط للفريق السكندرى وتحقيق الفوز.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل فريق الجونة المركز السادس برصيد 12 نقطة.

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