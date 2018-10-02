مفاجأة: السماح لـ «مرتضى منصور» بالظهور إعلاميًا

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مرتضي منصور
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البرلمان

مرتضى منصور

كشف عضو بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أن القرار بمنع مرتضى منصور رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي، سواء المرئي أو المسموع أو المطبوع أو عبر المواقع الإلكترونية لا يسري على كونه عضوًا بالبرلمان.

وقال بيان صادر عن المجلس، إنه تلقى توصية من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بشأن حلقتين ظهر فيهما منصور في برنامج "مساء بيراميدز" على قناة بيراميدز، بتاريخ 12 سبتمبر و27 سبتمبر.

وأضاف البيان "تلقينا توصية بشأن إهانات وانتهاكات صارخة لحرية التعبير والرأي والقيم الأخلاقية والاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء لآخرين وللجمهور وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي".

وأشار إلى أنه "وحفاظًا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية والتطاول عليها والتحقير من شأن رموز الرياضة المصرية، تقرر منع السيد مرتضى منصور على جميع وسائل الإعلام.

وقال أحمد سليم، عضو المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، إن "قرار منع مرتضي منصور من الظهور الإعلامي جاء برأي أغلبية أعضاء المجلس بعد أن تلقى المجلس الاعلي للإعلام توصية من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بشأن حلقتين ظهر فيهما مرتضي منصور وخالف ميثاق الشرف الإعلامي".

وأوضح سليم لـ "المصريون"، أن "الأعلى للإعلام مهمته حماية حرية التعبير في مصر وعدم التحدث بطريقة تخالف ميثاق الشرف الإعلامي".

وشدد سليم على أن "منع ظهور مرتضي في وسائل الإعلام لا يسري عليه كعضو بمجلس النواب بل كمسئول رياضي في مصر، إذ من حقه أن يظهر إعلاميًا داخل المجلس فقط أما خارج المجلس لا يحق له الظهور الإعلامي".


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