مكرم محمد أحمد يرد على سخرية«مرتضى»

02 أكتوبر 2018 - 09:16 م

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار منع رئيس نادي الزمالك، من الظهور الإعلامي قانوني وصحيح ويخضع للرأي العام المصري من باب الحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، مضيفا: "نحن لا نرد على بذاءات ولا ندخل في معارك ونقبل أي انتقادات ومبنخافش من حاجة ولن ندخل في نقاشات جانبية".

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن": أن قرار منع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي مدته 3 أشهر وبعد ذلك تنتهى فاعلية القرار، وهناك ضمانات لتنفيذ القرار بكل حسم، موضحًا أن القرار لا يمس حقه تحت قبة البرلمان.

وأضاف: "نحن سلطة قانونية وكل ما يتخذه المجلس من قرارات قانوني ولا توجد هناك مساع لعقاب أحد.. نحترم جمهور الزمالك ونعتقد أن القرار لا يمس جماهير النادي".

وكان النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، نشر فيديو يعلق فيه على قرار منعه من الظهور الإعلامي، سخر فيه من مكرم محمد أحمد وهاجم أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.