» أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»

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وكالات

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تطورات جديدة فى فضيحة الرئيس الأمريكى دوانالد ترامب مع ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيلز، والتى حاول بكل الطرق منعها من التحدث علنا عن علاقتهما الجنسية.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأمريكى دفع بمحاميه السابق، مايكل كوهين، في شهر فبراير، من أجل الحصول على أمر منع قضائى ضد الممثلة الإباحية، دانيالز.

وأشارت مصادر للصحيفة، إلى أن ترامب وجه محاميه كوهين أن يبدأ فى ذلك الإجراء القانونى، بالتعاون مع كل من أحد أبناء الرئيس إريك ترامب، ومحامي يدعى لورانس روزن.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد طلب روزن من المحامي الخاص بـ "منظمة ترامب" في كاليفورنيا، جيل مارتن، التوقيع على أمر المنع القضائي، وقال إن ذلك كان بناءا على طلب شخصى من إريك ترامب، الذي يعمل مع شقيقه ترامب جونيور، حاليا في "منظمة ترامب".

وفي نهاية شهر فبراير، أصدر محكم بشكل خاص أمرا تقييديا ضد ستورمي دانيالز، التي تجاهلت ذلك وأجرت مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" من شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

واعترف مايكل كوهين في وقت سابق، بدفع 130 ألف دولار لستورمي دانيالز، لضمان سكوتها بشأن ممارستها الجنس مع ترامب وهو ما ينفيه، وقال كوهين إن هذا المبلغ كان قانونيا، ورفعت دانيالز قضية لإنهاء اتفاقها على التزام الصمت.

وقال كوهين إنه سيستخدم التعديل الخامس وسيرفض الرد على أية أسئلة في القضية بعد أن داهم أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي منزله ومكتبه والغرفة التي كان ينزل فيها في أحد الفنادق قبل أسبوعين.

وتستعد ستورمي دانيالز لطرح كتاب خلال شهر أكتوبر الجارى، يروى تفاصيل علاقتها الجنسية مع دونالد ترامب فى عام 2006، والذي يحمل اسم "Full Disclosure " أو "كشف كامل".


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