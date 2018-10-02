» برهم صالح رئيسًا للعراق

02 أكتوبر 2018 - 07:45 م

أعلن التلفزيون العراقي انتخاب مجلس النواب للدكتور برهم صالح رئيسًا لجمهورية العراق، خلفًا لفؤاد معصوم.

وكانت بدأت إجراءات عملية التصويت في الجولة الثانية لانتخابات رئيس الجمهورية العراقي من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك بعد أن أسفرت الجولة الأولى عن عدم حصول أي من مرشحي المنصب البالغ عددهم 24 شخصا على ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب، ليتم اللجوء إلى جولة ثانية تجمع أكثر مرشحين حصولا على الأصوات وهما: مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح الحاصل على 165 صوتا، ومرشح "الديموقراطي الكردستاني" فؤاد حسين الحاصل على 89 صوتا.

وبرهم صالح (58 عاما)، شخصية معتدلة تمتلك مزايا مقنعة لبغداد، لكنه في موضع انتقاد من قبل الجماعات المؤيدة للاستقلال فى أربيل.

ولد الدكتور برهم صالح فى مدينة السليمانية فى كردستان العراق عام 1960، وانضم إلى صفوف حزب الإتحاد الوطنى الكردستانى نهاية عام 1976.