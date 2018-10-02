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اقتحام نقابة الصيادلة وسط اشتباكات بالأسلحة البيضاء

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جانب من الاشتباكات

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اقتحام

اشتباكات

نقابة الصيادلة

اسلحة بيضاء

شهد مقر نقابة الصيادلة الكائن بجاردن سيتي اليوم، الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بالشوم والأسلحة البيضاء، بعد اقتحام مجهولين مقر النقابة والاعتداء على بعض الموجودين فيه من أتباع أعضاء مجلس النقابة المعزولين، الذين استعانوا بشركة أمن وحراسة خاصة، لتأمين المقر واتحاد المهن الطبية بقرار من الدكتور حسام حريرة أحد الأعضاء المعزولين ورئيس لجنة المقرات باتحاد المهن الطبية، وشهدت النقابة حالة من الفزع بين الموظفين والأطباء المترددين عليها، بعد إحداث تلفيات في المقر وكسر زجاج النوافذ.

وقال الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس النقابة المعزول، إن الدكتور عمر زكريا عضو المجلس كُسرت قدمه، فيما دخل الدكتور إسلام عبدالفاضل أحد الموجودين بساحة النقابة العناية المركزة متأثراً بإصابته فى الأنف والرقبة.

وأكد الدكتور أحمد أبو طالب، خبير الأدوية وعضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أن الأزمة اليوم داخل نقابة الصيادلة هي صراع علي المقاعد داخل النقابة بين أعضاء المجلس الحالي والسابق.

وأكد "أبو طالب"، لـ"المصريون"، أن هناك أعضاء تم فصلهم من مجلس نقابة الصيادلة وأعضاء قاموا برفع دعاوى قضائية تثبت أحقيتهم بعضوية مجلس النقابة ضد مجلس النقابة الحالي.

 وأشار "أبو طالب"، إلى أن هذا الصراع المكتوم بين أعضاء مجلس النقابة الحالي والسابق هو السبب فيما حدث اليوم داخل نقابة الصيادلة.

جدير بالذكر أن نقابة الصيادلة تعرضت للاعتداء مطلع 2018، عقب عزل النقيب محيي عبيد وتعيين قائم بالأعمال بديلا عنه، مما جعل الأخير يستأجر عددًا من البلطجية للسيطرة على النقابة.

وبعد عدد من المشاحنات تحول مقر النقابة إلى ساحة معركة، حتي حصل النقيب المعزول على حكم قضائي بعودته لمنصبه، وعقد جمعية عمومية طارئة فى 14 مايو الماضى، أصدرت قرارًا بإسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، هم: أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، محمد عصمت، فتح الله الشرقاوى، عمرو ذكرى.

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف 6 دعاوى عزل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم، وتصعيد غيرهم، خلال الجمعية العمومية التى عُقدت برئاسة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، تعليقيًا لحين الفصل فى دستورية المادة 34 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة.



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