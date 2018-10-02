وديًا.. الزمالك يتعادل إيجابيًا مع كفر الشيخ

02 أكتوبر 2018 - 06:50 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة المباراة الودية بين الزمالك وكفر الشيخ، التي أقيمت على ملعب النادي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، في إطار استعدادات الفارس الأبيض لمواجهة الهلال السعودي، السبت المقبل بالرياض في كاس السوبر المصري السعودي.

تقدم الزمالك في الشوط الأول عن طريق محمد إبراهيم من ضربة جزاء في الدقيقة الـ13، وتعادل محمود صلاح لاعب كفر الشيخ في الدقيقة الـ39 من الشوط الثاني.

وشهد المباراة سيطرة واستحواذ من لاعبي الزمالك على أحداث اللقاء، وإهدار العديد من الفرص السهلة عن طريق كاسونجو كابونجو، وحميد أحداد.

ودفع الجهاز الفنى خلال الشوط الثانى بكل من عبد الله جمعه وأيمن حفني ومحمد حسن ومصطفى فتحي وأحمد مدبولي.