  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:04 ص
بحث متقدم
مدحت شلبي

فنانة شهيرة تكشف معلومات مثيرة عن مدحت شلبي

ترامب

"ترامب" يهين إعلامية داخل البيت الأبيض.. هذا ما فعل

خريطة غاز البحر المتوسط

هذه الشركة الإسرائيلية الرابح الأكبر من صفقة الغاز مع مصر

مرتضي منصور

مفاجأة: السماح لـ «مرتضى منصور» بالظهور إعلاميًا

أرشيفية

بالتفاصيل.. أسباب تصفية الشركة القومية للأسمنت

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد يرد على سخرية«مرتضى»

ترامب وستورمى دانيلز

أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»

انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب

تحذيرات من سيول بالمحافظات.. كيف استعدت الحكومة؟

حكايات الرؤساء مع الأندية

حكايات الرؤساء مع الأندية: البداية حمراء.. والنهاية بيضاء

قرينة ترامب

مكاسب مصر من زيارة زوجة الرئيس الأمريكي

وديًا.. الزمالك يتعادل إيجابيًا مع كفر الشيخ

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

وديًا.. الإسماعيلي يتعادل إيجابيًا مع ظفار العماني

#

وديًا.. الزمالك يتعادل إيجابيًا مع الجونة

المصريون

كفر الشيخ

الزمالك

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة المباراة الودية بين الزمالك وكفر الشيخ، التي أقيمت على ملعب النادي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، في إطار استعدادات الفارس الأبيض لمواجهة الهلال السعودي، السبت المقبل بالرياض في كاس السوبر المصري السعودي.

تقدم الزمالك في الشوط الأول عن طريق محمد إبراهيم من ضربة جزاء في الدقيقة الـ13، وتعادل محمود صلاح لاعب كفر الشيخ في الدقيقة الـ39 من الشوط الثاني.

وشهد المباراة سيطرة واستحواذ من لاعبي الزمالك على أحداث اللقاء، وإهدار العديد من الفرص السهلة عن طريق كاسونجو كابونجو، وحميد أحداد.

ودفع الجهاز الفنى خلال الشوط الثانى بكل من عبد الله جمعه وأيمن حفني ومحمد حسن ومصطفى فتحي وأحمد مدبولي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله إعلامي شهير عن إيقاف مرتضى منصور
» الأهلي يتخطى وفاق سطيف بهدفي «سليمان» و«محارب»
» من هو برهم صالح الرئيس الجديد للعراق؟
» صورة.. علاء مبارك في مدرجات الأهلي ووفاق سطيف
» «الأولمبية» تحدد موعد رحيل «مرتضى» عن الزمالك
» مؤتمر عن الجديد في جراحات السمنة والقولون والثدي
» اقتحام نقابة الصيادلة وسط اشتباكات بالأسلحة البيضاء
» عاجل.. توقف بث قناة «بيراميدز» المملوكة لـ «آل الشيخ»
» أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»
» برهم صالح رئيسًا للعراق
» حريق بقطار ركاب داخل محطة في الشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك