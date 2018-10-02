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حريق بقطار ركاب داخل محطة في الشرقية

قضايا وحوادث

حريق
جانب من الحريق

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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حريق

إصابات

الحماية المدنية

القطارات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، على حريق نشبَّ بجرار قطار ركاب داخل محطة قطارات «أبو كبير».

وتسبب الحريق في تعطل حركة القطارات بالمحطة، قبل وصول رجال الحماية المدنية، والذين أسفرت جهودهم عن إخماد الحريق والسيطرة على النيران.

 البداية كانت بتلقي اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بجرار قطار ركاب داخل محطة قطارات «أبو كبير».

 وتبين نشوب الحريق بجرار أحد القطارات المتجهة إلى مدينة الزقازيق، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بعدد من رجال الحماية المدنية والإطفاء إلى المحطة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وكشفت مصادر بالحماية المدنية، عن أنه تم السيطرة على الحريق خلال دقائق، وأن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا أو خسائر. 



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