كويكب "الجمجمة" يقترب من الأرض

02 أكتوبر 2018 - 06:35 م

حذر علماء فضاء من اقتراب كويكب يشبه جمجمة بشرية، أطلق عليه اسم "2015 TB145 " " من الأرض.

وبحسب موقع " لايف ساينس"، أقرب مسافة سيصل إليها هذا الجسم السماوي من الأرض تصل إلى 38 مليون كم، أي نحو ربع المسافة من الأرض إلى الشمس.

وشاهد العلماء الكويكب الغريب لأول مرة في خريف عام 2015. وعندها اقترب من الأرض أطلق عليه اسم "كويكب الهالوين".

ووصلت المسافة التي اقترب فيها من كوكب الأرض، في ذلك الوقت إلى 486 ألف كيلومتر؛ حيث تمكن علماء الفيزياء الفلكية من التقاط بعض الصور والتي يمكننا من خلالها رؤية الجبين والذقن والجوف الأنفي، وهو ما يشبه إلى حد كبير الجمجمة.

ويشار إلى أن لون الكويكب أسود غامق فهو يمتص 94 في المائة من الضوء الساقط عليه.