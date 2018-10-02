النائب العام يطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

02 أكتوبر 2018 - 05:37 م

قال الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن النائب العام المستشار نبيل صادق سوف يتقدم بطلب لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبوع القادم.

وأوضح «رفعت»، أن الطلبين اللذين رفضهما البرلمان لرفع الحصانة عن نائبين، ليس من بينهما مرتضى منصور، زاعمًا أن الفترة القادمة ستشهد تطورات ضد رئيس نادي الزمالك.

وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،: «الطلبين بتوع رفع الحصانة اللى رفضهم البرلمان النهاردة مكنش مرتضى فيهم .. طلب مرتضى حيكون الاسبوع الجاى وحيتقدم من النائب العام.. هانت».

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس طلبين لرفع الحصانة عن عضوين بالمجلس، لعدم توافر الشروط اللائحية فى الطلبين، دون أن يذكر اسم العضوين المطلوب رفع الحصانة عنهما.

وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع، اليوم الثلاثاء: "ورد للمجلس طلبين بالإذن لرفع الحصانة عن بعض الأعضاء فأحالتهما للجنة التشريعية لدراستهما"، واتبع مازحا: "مرتضى منصور لم يكن حاضرا فى الطلبين".

وأضاف "عبد العال"، أن المادة 357 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه لا يعتبر طلب لرفع الحصانة إذا لم يستوفِ الشروط المشار إليها فى اللائحة، وانتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلبيين، لعدم توافر الاشتراطات اللائحية الواجب توافرها لكل منها، وأخصها عدم إثبات صورة من الدعوى، وعدم ذكر التهمة والواقعة، لذا قرر مكتب المجلس حفظ الطلبين، وإخطار الأعضاء ومقدمى الطلبين بذلك.







