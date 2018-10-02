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استعدادات غير مسبوقة بإسرائيل منذ حرب 1967

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ليبرمان
ليبرمان

وكالات

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إسرائيل

غزة

حرب

ليبرمان

فلسطين 1967

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، إن الجيش الإسرائيلي بات أكثر استعدادا منذ عام 1967 لأية حرب.

وقال "ليبرمان"، فى حوار مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، ردًا على تقرير ضابط احتياط، يتسحاك بريك، الذي ادعى في وقت سابق عن وجود خلل في جهوزية الجيش الإسرائيلي للتعاطي لأية حرب مستقبلية، "أعتقد أنه مخطئ بكل ما يتعلق بجهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب، أنا أقول ذلك كوني أتواجد منذ سنوات في الكابينيت".

وأضاف ليبرمان "يجب التطرق لذلك، بشكل جدي، وكشخص واسع الاطلاع، أؤكد أننا في قمة الجهوزية، منذ حرب عام 1967، فنحن نتحدث عن استعداد، غير مسبوق، مع مئات آلاف الجنود، وعشرات الآلاف من الأدوات القتالية المختلفة من طائرات حربية وحاملات جنود وأدوات قنص".

وأعرب ليبرمان عن أسفه من تقرير حذر من عدم جهوزية الجيش الإسرائيلي لأية حرب مقبلة، قائلا "من المؤسف ألا يتم مناقشة هذه القضايا في دوائر مغلقة، مثل لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أو من خلال المجلس الوزاري المصغر".

وكان الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، انتقد بشدة نشاط القوة البرية في الجيش الإسرائيلي، وهاجم سياسة الجيش الإسرائيلي الخاصة بالقوة العاملة في صفوفه.


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