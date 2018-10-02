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القبض على الباعة الجائلين بعد تسمم تلاميذ الدقهلية

قضايا وحوادث

ضبط مالكي صيدليتين لترويجهما مخدرات
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية اليوم، الثلاثاء، القبض على 3 من الباعة الجائلين من أمام مدرسة ميت سويد الابتدائية التابعة لمركز بني عبيد، بعد استقبال مستشفى دكرنس العام حوالي 15 حالة تسمم بين صفوف التلاميذ، بسبب تناول "ترمس" فاسد وأغذية من الباعة.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة بني عبيد من مستشفى دكرنس المركزي، بوصول 20 تلميذًا على فترات متفاوتة طوال اليوم، بسبب التسمم الغذائي والإصابة بقيء وإسهال.

وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبسؤال التلاميذ أكدوا أنهم اشتروا "ترمس" من سيدة تفترش بالمسليات والحلوى أمام المدرسة، وبعد تناولهم أصيبوا بوجع شديد في البطن ودخلوا في حالة إعياء وقيء.

وألقى ضباط مباحث مركز بني عبيد، القبض على الباعة الجائلين في محيط المدرسة، ومعهم حلويات وآيس كريم وترمس وأم الخلول، وتم التحفظ على المضبوطات وانتداب مسؤول من الصحة لفحصها.



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