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الخميس المقبل..

الإعلان عن مبادرة جديدة لحل أزمة ليبيا السياسية

عرب وعالم

يرأسه السياسي الليبي حسن طاطاناكي
يرأسه السياسي الليبي حسن طاطاناكي

محمد فضل

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ليبيا

مؤتمر

الأزمة

يُنظم «التجمع الليبي الديمقراطي»، الذي يرأسه السياسي الليبي حسن طاطاناكي مؤتمرًا صحفيًا، صباح يوم الخميس المقبل، الموافق 4/9/2018، بأحد فنادق القاهرة، وذلك للإعلان عن مبادرة سياسية تهدف إلى تجنيب ليبيا مخاطر الحرب الأهلية والانقسام والانهيار الاقتصادي.

وخلال المؤتمر، يكشف رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، حسن طاطاناكي، عن بنود هذه المبادرة، ودوافع إطلاقها في هذا الظرف العصيب والدقيق الذي تمرّ به ليبيا، في الوقت الذي يُجيب فيه رئيس التجمع على كافة  التساؤلات المتعلقة بالمبادرة أو الشأن السياسي الليبي إجمالاً. 

ويُشارك في هذا المؤتمر، مشايخ وأعيان الدولة الليبية، وقيادات التجمع الليبي الديمقراطي، والعديد من الدبلوماسيين، والمستشارين القانونيين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني، والكتاب الصحافيين، وأكثر من 200 شخصية سياسية ليبية ومصرية.



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