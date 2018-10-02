هذا القرار بداية تراجع «الكاف» عن عقوبة «مرتضى»

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

أبدى أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك السابق والمحلل الحالي في قناة "بيراميدز"، رضاءه عن قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع رئيس القلعة البيضاء من الظهور في كافة وسائل الإعلام بسبب تجاوزاته وهجومه على الآخرين.

وكتب «ميدو»، عبر صفحته الشخصية على موقع «تويتر»: «قرار منع الظهور الإعلامي هو بداية تمهيد الطريق لتخفيف عقوبة رئيس نادي الزمالك وإنهاء الأمور بشكل ودي».

وأضاف: «عدم ظهور رئيس الزمالك إعلاميًا هو أفضل شيء ممكن أن يحدث له في هذه الفترة وبالتأكيد أفضل شيء ممكن أن يحدث لفريق الزمالك في مشواره المحلي والعربي.. #الزمالك».

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد أصدر قرارًا منذ أيام بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عام وتغريمه 40 ألف دولار.

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