لأول مرة.. كيف تنجب ذكرًا أو أنثى؟

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علاج
العلاج

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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علاج

ذكر انثي

الزوج الزوجة

كشف مجموعة أطباء مصريين عن علاج جديد يحدد نوع الجنين ذكرًا أو أنثي من خلال اختراع نوع من الكبسولات تعطي للزوج والزوجة بطريقة معينة.

الاكتشاف العظيم هكذا يسميه، الدكتور أحمد عبدالعظيم، في تصريحه لـ"المصريون"، حيث قال إن هذه الكبسولات يأخذها الرجل والزوجة قبل حالات الجماع.

وأكد "عبدالعظيم"، أنه لأول مرة في تاريخ البشرية يتم اكتشاف الآلية التي يتم بها اختيار جنس الجنين منذ بداية الخليقة، وليس هذا وحسب، بل وكيفية علاج تكيس المبيضين، وعلاج العقم غير معروف السبب، والذي أصبح الآن معروف السبب، وبناءً على ذلك تم اختراع علاج "بيبي لاف ميل" كبسولات والحصول على براءة اختراع مصرية 2016، وعالمية من جنيف بسويسرا 2018.

وأضاف "عبدالعظيم"، أن قوة الاكتشاف تأتي من حجم الشريحة المستفيدة حول العالم، حيث إنه لا يوجد له منافس طبي، وهذه أقوى جدوى اقتصادية للاكتشاف.

وكشف الطبيب عن بعض الأرقام على مستوى العالم الخاصة بهذا العلاج:

توفير علاج للعقم غير معروف السبب والذي يعاني منه 550 مليون زوج وزوجة حول العالم.

توفير علاج لمرض تكيس المبيضين والذي لا يوجد له علاج حتى الآن على مستوى العالم وتعاني منه نساء العالم بنسبة تتراوح من 60 إلى 80% .

طريقة جديدة ومبتكرة ورخيصة ومضمونة لاختيار  جنس الجنين بنسبة نجاح 99.1% إن شاء الله  وهناك حالات كثيرة مسجلة إلى هذا اليوم.

وهذا الجانب من العلاج يستهدف أغلب سكان العالم ويحمل أملًا جديدًا للبشرية .



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