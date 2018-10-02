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الداخلية تخطر البرلمان بوفاة 3 نواب

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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الداخلية

وفاة

على عبدالعال

أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خطابًا إلى مجلس النواب، لإخباره بشأن وفاة ثلاثة أعضاء، وذلك عملاً بالمادة 392 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

وتنص المادة 392 على «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية».

وتلا الدكتور على عبدالعال رسائل وزير الداخلية، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، فى بداية دور الانعقاد الرابع، وشهدت الفترة الماضية وفاة النواب، أحمد عبد التواب، عن دائرة طامية بالفيوم، ورفعت داغر عن دائرة زفتى بالغربية، وحسام الرفاعى، عن دائرة العريش بشمال سيناء.

وقال عبدالعال، يعز علينا نعى وفاة زملاء أعزاء انتقلوا لجوار ربهم، داعياً النواب للوقوف حدادًا وقراءة الفاتحة على أرواح زملائهم.



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