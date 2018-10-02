حقيقة خصم 6 نقاط من الزمالك وحرمانه من القيد

02 أكتوبر 2018 - 04:31 م

كشف مصدر مقرب من مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة خصم 6 نقاط من رصيد الفريق الأبيض، ومنعه من فترتي قيد في يناير والصيف القادم، في قضية نادي ماريتمو وقضية اللاعب كريم الحسن بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا لسداد المبلغ المستحق للنادي البرتغالي واللاعب.

وأضاف المصدر: أن الـ«فيفا» يركز حاليًا مع 3 دول وهي السودان وبدأ بمعاقبة الهلال السوداني بخصم 6 نقاط وقطر وبعد بمعاقبة السد القطري ومصر وبدأ بمعاقبة الإسماعيلي أما فيما يخص الزمالك، فأكد المصدر أن الـ«فيفا» لم يصدر قرارًا بخصم 6 نقاط من الزمالك أو منع قيده في فترتين القيد في يناير والصيف المقبل.

وقال إن الزمالك أمامه 4 أزمات منها اثنان لا يوجد استئناف فيهما وهما قضية الكاميروني أليكسس موندمو والغاني أجوجو لاعبا الزمالك السابقين وأصبح الزمالك مطالبًا بسداد مستحقاتهما، أما بالنسبة لقضية الثنائي نادي ماريتيمو البرتغالي وكريم الحسن في الزمالك سيتقدم باستئناف من أجل عدم خصم نقاط من النادي.



