أول تعليق لـ«مدحت شلبي» على قرار إيقافه

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مدحت شلبي

بيراميدز

علق الإعلامي مدحت شلبي، مقدم برنامج «مساء بيراميدز»، المذاع في قناة «بيراميدز»، على قرار إيقافه لمدة 15 يومًا، من قبل المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد «شلبي»، أنه يحترم قرار المجلس الأعلى للإعلام، بشأن منع بث برنامج "مساء بيراميدز" لمدة أسبوعين، مع توجيه إنذار لقناة "بيراميدز" بإيقاف البث حال استمرار المخالفات الإعلامية.

وأضاف مدحت شلبي، في تصريحات صحفية، أنه لم يخرج عن آداب الحديث، خلال استضافته لرئيس نادي الزمالك، وأنه من المستحيل السيطرة على ضيف خلال البرنامج، خاصة إذا كان بحجم رئيس نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الإيقاف لم يستهدفه شخصيًا، وإنما استهدف البرنامج.

وقال شلبي: "على كل الأحوال لنا عودة مع جمهورنا العزيز".


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