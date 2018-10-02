موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

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دورى ابطال افريقيا

وفاق سطيف

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستحوذ الصدام العربي بين الأهلي والوفاق على اهتمامات المتابعين؛ خاصة أن الفريقين سبق لهما التتويج بالبطولة الأفريقية ويحلمان باستعادة اللقب القاري.

وتذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلقين المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي، كما سيتم نقلها عبر قناتي النيل للرياضة والثانية على التلفزيون المصري لكن عبر البث الأرضي.


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