البرادعى معلقًا على الفائزين بـ"نوبل": هل من عرب

عمرو محمد
علق الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، على فوز أمريكى وفرنسى بجائزة نوبل.
وقال في تغريدة بـ"تويتر": "جائزة نوبل فى الفيزياء لأمريكي وكندية وفرنسى لإحداثهم طفرة هائلة فى استخدامات الليزر التى وُصفت بأنها "حولت الخيال العلمى إلى حقيقة".
وتابع:"جائزة نوبل فى الطب لأمريكى وياباني لاكتشافاتهما فى توظيف الجهاز المناعى لمكافحة السرطان.
واختتم البرادعي تغريدة متسائلًا: "هل إمكانية أن يلحق العرب بمسيرة العلم مجرد خيال غير علمي؟".
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