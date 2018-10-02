براءة سيد مشاغب فى قضية "وايت نايتس"

02 أكتوبر 2018 - 02:48 م

قضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية ببراءة سيد مشاغب، "كابو" ألتراس وايت نايتس، وياسر بوجو و6 آخرين في القضية رقم 94 لسنة 2017 جنايات عسكري المعروفة إعلاميًا بـ"تأسيس جناح عسكري للوايت نايتس"، ومنضم إليها ثلاث قضايا أخرى وقضية حريق قاعة المؤتمرات رقم 1107 جنايات مدينة نصر وقضية حريق إستاد القاهرة رقم 1209 جنايات مدينة نصر وقضية حريق ملعب الهدف رقم 506 جنايات أكتوبر.

ونسبت النيابة لـ"مشاغب" اعتناقه أفكارًا تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، ووجوب القيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها واستهداف المنشآت العامة بهدف إشاعة الفوضى وتعطيل مؤسسات الدولة عن العمل وصولاً لإسقاطها.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن مشاغب شكل هيكلا تنظيميا لجماعته قائمًا على الخلايا العنقودية، تجنبا للرصد الأمني، وتولى مسئولية وضع المخطط العام لعمل وإدارة حركة تلك الخلايا لتنفيذ أهدافها، بإنشاء جناح عسكري تحت مسمى "الكتيبة 101" من عناصر الألتراس وحركة "أحرار" وأسس 3 فرق أسماها (فرقة المراقبة، وفرقة التنفيذ، وفرقة التغطية عند الانصراف) والتي ضمت باقي المتهمين، وجند أعضاءها وأهلهم فكريا وصقلهم عقائديا بأفكارها بهدف تعريض المجتمع للخطر.