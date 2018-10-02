"مدبولى" يناشد الوزارت تقديم الخدمات لمتحدى الإعاقة

02 أكتوبر 2018 - 02:39 م

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار الوزارات والجهات المختلفة فى توفير الخدمات والرعاية الكاملة لمتحدى الإعاقة .

ونوه رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم لاستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية بأن جولته أمس بمدينة شرم الشيخ على هامش حضوره الملتقي تضمنت لقاء عدد من طلاب الدمج ومتحدي الإعاقة في كل من مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات والورش التدريبية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ والتي تعرف خلالها على العديد من المواهب والقدرات الخاصة بهم في مختلف مجالات العلم والفنون، من بينهم طالب دمج بمدرسة شرم الشيخ حصل علي سبع ميداليات رياضية متنوعة.

واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقريراً حول الجولات الميدانية التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى فى صعيد مصر، وشملت محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، وتضمنت زيارة عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار فى التركيز على ما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعى الصحة والتعليم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، باعتبار أن الفترة الحالية التى نمر بها تشهد بناء الإنسان المصرى.