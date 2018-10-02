تأجيل قضية إعلام الإخوان لـ 4 نوفمبر

شيماء السيد
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 28 متهمًا بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" وذلك لجلسة 4 نوفمبر لسماع مرافعة النيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار.
والمتهمون المحبوسون هم هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .
وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهما "هاربين " وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير "مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية" وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسة محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى .
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