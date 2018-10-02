  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:07 ص
بحث متقدم
مدحت شلبي

فنانة شهيرة تكشف معلومات مثيرة عن مدحت شلبي

ترامب

"ترامب" يهين إعلامية داخل البيت الأبيض.. هذا ما فعل

خريطة غاز البحر المتوسط

هذه الشركة الإسرائيلية الرابح الأكبر من صفقة الغاز مع مصر

مرتضي منصور

مفاجأة: السماح لـ «مرتضى منصور» بالظهور إعلاميًا

أرشيفية

بالتفاصيل.. أسباب تصفية الشركة القومية للأسمنت

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد يرد على سخرية«مرتضى»

ترامب وستورمى دانيلز

أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»

انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب

تحذيرات من سيول بالمحافظات.. كيف استعدت الحكومة؟

حكايات الرؤساء مع الأندية

حكايات الرؤساء مع الأندية: البداية حمراء.. والنهاية بيضاء

قرينة ترامب

مكاسب مصر من زيارة زوجة الرئيس الأمريكي

تأجيل قضية إعلام الإخوان لـ 4 نوفمبر

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

28 أكتوبر الحكم على متهم بأحداث محمد محمود

#

تفاصيل اجتماع "مرسي" و"الشاطر" لتشكيل حكومة إسلامية

قناة

مدحت شلبي

الأعلي للاعلام

مساء بيراميدز

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 28 متهمًا بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" وذلك لجلسة 4 نوفمبر لسماع مرافعة النيابة العامة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار.

والمتهمون المحبوسون هم هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .

 وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهما "هاربين " وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير "مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية"  وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسة محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله إعلامي شهير عن إيقاف مرتضى منصور
» الأهلي يتخطى وفاق سطيف بهدفي «سليمان» و«محارب»
» من هو برهم صالح الرئيس الجديد للعراق؟
» صورة.. علاء مبارك في مدرجات الأهلي ووفاق سطيف
» «الأولمبية» تحدد موعد رحيل «مرتضى» عن الزمالك
» مؤتمر عن الجديد في جراحات السمنة والقولون والثدي
» اقتحام نقابة الصيادلة وسط اشتباكات بالأسلحة البيضاء
» عاجل.. توقف بث قناة «بيراميدز» المملوكة لـ «آل الشيخ»
» أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»
» برهم صالح رئيسًا للعراق
» حريق بقطار ركاب داخل محطة في الشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك