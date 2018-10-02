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شاهد.. ترمب يسخر من إعلامية بالبيت الأبيض
شاهد.. ترمب يسخر من إعلامية بالبيت الأبيض

عبد القادر وحيد- متابعات

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البيت الأبيض

اهانة

صحفية

ترمب

حديقة الورود

تعرضت الإعلامية Cecilia Vega العاملة بشبكة ABC التلفزيونية الأميركية، لإهانة مزدوجة علي يد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمام إعلاميين بالعشرات حضروا أمس مؤتمرا صحفيا أقامه في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

إحراج ترمب للصحفية " فيغا"جاء أثناء الإعلان عن تفاصيل توقيع اتفاقية NAFTA التجارية مع المكسيك وكندا .

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله علي منصات التواصل الاجتماعي  لحظة اختياره لها لتطرح سؤالا عليه، فوجه كلامه لمن حوله، وقال بصوت مسموع: "يبدو أنها صدمت من اختياري لها" مثيرا ضحكهم، فصححت "فيغا" الموقف وقالت: "لا أعتقد أني كذلك شكراً سيدي الرئيس"، فرد بإهانة ثانية وقال: "حسنًا، أعرف أنك لا تعتقدين، أنتِ لا تعتقدين على الإطلاق".

وكان سؤالها حول المرشح للمحكمة العليا حالياً، بريت كافانو، فاعترضها ترمب وقال: "أنا لا أرى هنا في الأوراق أي خاص بكافانو" في إشارة إلى أن المفترض بها توجيه أسئلة خاصة باتفاقية التجارة، إلا أنها ردت على اعتراضه بعد انتهاء المؤتمر، بتغريدة في حسابها علي تويتر : "مؤتمر صحفي يعني أن بإمكانك أن تسأل ما تريد".
الفيديو:

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