المترو: سقوط "بوجى" من أحد قطارات الخط الأول

02 أكتوبر 2018 - 02:20 م

كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن أن هناك بوجي بأحد القطارات بالخط الأول سقط وخرجت عجلاته عن القضبان أثناء تجريب القطار بعد صيانته بحوش محطة حلوان، مشيرًا إلى أن القطار كان يتم الكشف الدوري والتجريبي عليه، قبل السماح له بالتشغيل، وأن القطار كان خاليًا تمامًا من الركاب، موضحًا أن الشركة تقوم بعمل الصيانات الشاملة والعاجلة والبسيطة بجميع القطارات قبل السماح لها بالتشغيل، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وأضاف عبد الهادى، فى بيان صحفى اليوم، أن حركة مسير القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة للمترو، مشيرًا إلى أن جميع قطارات الخط الأول “المرج – حلوان” تعمل بكامل طاقتها وأن جميع الرحلات تعمل بصورة منتظمة، موضحًا أنه تم الدفع بفرق الصيانة والطوارئ على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها سريعًا، تجنبًا لحدوث ازدحام على أرصفة المحطات.

ونوه بأن المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، أمر بعدم خروج أى قطار من الورش، إلا بعد التأكد من سلامته الفنية، وإجراء تجارب عليه قبل تشغيله، مشيرًا إلى أن جميع القطارات تخضع لكشف دورى ويومي قبل انطلاق الرحلات، مؤكدًا أن قطارات مترو الأنفاق تعمل بكامل طاقتها بالخطوط الثلاثة منذ صباح اليوم الثلاثاء، وأن جميع الرحلات تسير بصورة منتظمة.