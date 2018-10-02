  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:07 ص
بحث متقدم
مدحت شلبي

فنانة شهيرة تكشف معلومات مثيرة عن مدحت شلبي

ترامب

"ترامب" يهين إعلامية داخل البيت الأبيض.. هذا ما فعل

خريطة غاز البحر المتوسط

هذه الشركة الإسرائيلية الرابح الأكبر من صفقة الغاز مع مصر

مرتضي منصور

مفاجأة: السماح لـ «مرتضى منصور» بالظهور إعلاميًا

أرشيفية

بالتفاصيل.. أسباب تصفية الشركة القومية للأسمنت

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد يرد على سخرية«مرتضى»

ترامب وستورمى دانيلز

أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»

انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب

تحذيرات من سيول بالمحافظات.. كيف استعدت الحكومة؟

حكايات الرؤساء مع الأندية

حكايات الرؤساء مع الأندية: البداية حمراء.. والنهاية بيضاء

قرينة ترامب

مكاسب مصر من زيارة زوجة الرئيس الأمريكي

"المالية" تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر

آخر الأخبار

تخصيص جزء من ضرائب السجائر للتأمين الصحة
السجائر

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية في نوفمبر القادم

#

وزير المالية: لا زيادة في الوقود هذا العام

#

"الصيادلة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية مجددًا

#

زيادة "السجائر" تصب في مصلحة "الرعاية الصحية"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،  ما تردد من أنباء عن فرض الحكومة زيادات ضريبية جديدة على السجائر سواء محلية أو أجنبية ومنتجات التبغ، و تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء تمامًا

وأكدت وزارة المالية، عدم وجود نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية، وأن الأسعار السارية كما هي دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن إقرار زيادات ضريبية جديدة على أسعار السجاير ومنتجات التبغ شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف في الأساس إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة فى بيانها لمجلس الوزراء، أنه قبل أن يتم فرض أي زيادات على أى منتج يتم إعلان ذلك بشكل رسمى، قبل تفعيله من خلال الجهات المعنية، مشددةً على أن مصلحة الضرائب لا تقوم حالياً بإجراء أى دراسات خاصة بمدى إمكانية رفع سعر الضريبة على منتجات التبغ والسجائر، مع الإبقاء على السعر الضريبى المطبق حاليًا، مؤكدةً أنه لا توجد أى نية لزيادة الضرائب، وأن خطة الوزارة حالياً تركز على استقرار السياسات الضريبية، حتى لا تتسبب زيادة نسبة الضرائب فى إرباك مجتمع الأعمال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله إعلامي شهير عن إيقاف مرتضى منصور
» الأهلي يتخطى وفاق سطيف بهدفي «سليمان» و«محارب»
» من هو برهم صالح الرئيس الجديد للعراق؟
» صورة.. علاء مبارك في مدرجات الأهلي ووفاق سطيف
» «الأولمبية» تحدد موعد رحيل «مرتضى» عن الزمالك
» مؤتمر عن الجديد في جراحات السمنة والقولون والثدي
» اقتحام نقابة الصيادلة وسط اشتباكات بالأسلحة البيضاء
» عاجل.. توقف بث قناة «بيراميدز» المملوكة لـ «آل الشيخ»
» أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»
» برهم صالح رئيسًا للعراق
» حريق بقطار ركاب داخل محطة في الشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك