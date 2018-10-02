فضيحة فى أسبوع "الدفاع المقدس" بإيران

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فضيحة في أسبوع " الدفاع المقدس" بإيران
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عبد القادر وحيد- متابعات

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أمام

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تريكة

ارتكب أحد مصممي الجرافيك بمدينة شيراز جنوب إيران خطأ مذهلاً، عقب عرض صورة في إحدى ساحات المدينة، والتي عرضت مؤخرًا لوحة كبيرة على شرف الجنود الإيرانيين.

واختارت السلطات صورة لجنود إسرائيليين، مع العلم أن إسرائيل أكبر أعداء إيران في المنطقة.

يأتي هذا في أسبوع تخليد ما يسمى "الدفاع المقدس"، حيث تكرم السلطات من دافع عن البلد إبان اجتياح القوات العراقية في عهد صدام حسين عام 1980، والذي كان شرارة الحرب التي دارت رحاها ثماني سنوات وسقط خلالها 190000 جندي إيراني تقريبا.

كانت بلدية مدينة شيراز قد قررت في هذه الذكرى رفع لوحة كتبت عليها قصيدة تمجّد بطولات الجنود، غير أن مصممي الجرافيك لم يوفقوا في اختيار أحسن صورة لنشرها مع هذه القصيدة.

وتظهر الصورة الأصلية أربعة جنود من بينهم جندية، وقد حذفت صورة الجندية، حتما بسبب شعرها المكشوف لأن النساء في إيران يرتدين الحجاب.

كما  يظهر في الصورة الأصلية أولئك الجنود الشباب وهم ينظرون باتجاه المنازل في المدينة، لكن مصممي الجرافيك الإيرانيين حذفوا الخلفية واستبدلوها بأخرى غريبة فيها غيوم وصخور.

لكن هذا التعديل في الصورة سرعان ما كشفه مستخدمو الإنترنت الإيرانيون المتيقظون فنشروا صورا من نوع "قبل"  و"بعد" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسببت الصورة في حالة من السخط  بشيراز، حيث استشاط المحافظون غيظا من كشف الصورة الحقيقية ودون انتظار ردة فعل السلطات بادروا بسحب اللوحة.

كما أعلن رئيس المجلس البلدي في شيراز عن فتح تحقيق لكشف سبب ظهور جنود إسرائيليين على الصورة بدل الجنود الإيرانيين.



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