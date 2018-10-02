قاتل جدته بالهرم: "المخدرات السبب"

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جريمة قتل

الهرم

المشغولات الذهبية

أدلى المتهم بقتل جدته بالهرم باعترافات تفصيلية أمام أورقة المحققين، قائلًا: "كنت أعلم أنها تمتلك مشغولات ذهبية واحتفاظها بالمال وقررت قتلها لشراء مواد مخدرة".

أجرت النيابة العامة، معاينة تصويرية لواقعة قتل عاطل لجدته بمنطقة الهرم، حيث اصطحبت المتهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى المنزل الذي شهد الواقعة، وأعاد تمثيل الجريمة.

وتبين أن صاحب الـ27 سنة، انتهز فرصة تواجدها بمفردها واستل سكينًا وطعنها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها وتركها غارقًة فى دمائها، بعدها سرق مشغولاتها الذهبية، وفر هاربًا.

وتابع فى أقواله أمام النيابة، أنه عاد إلى المنزل ليلة الواقعة وفوجئ بزوجته مقتولة داخل المنزل وغارقة فى دمائها.

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