"الوزراء" ينفى زيادة أسعار المياه مرة أخرى خلال العام الحالى

02 أكتوبر 2018 - 12:58 م

أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعدم صحة المعلومات التي ترددت عن وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير المياه خلال العام الحالي للمرة الثانية، وتواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.

وأضاف المركز الإعلامي فى بيانه اليوم، أن الوزارة أكدت أنه لا نية على الإطلاق لإقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه خلال العام المالي (2018-2019)، مشددةً على أن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018.