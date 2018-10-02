"مرتضى" يكشف تفاصيل "صفقة" الأهلى مع الألتراس

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مرتضى منصور

النادي الاهلي

رئيس نادي الزمالك

الاولترس

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، معلومات جديدة عن لقاء مدير النادي الأهلي مع بعض شباب الألتراس بمنطقة إمبابة مؤكدًا أنه قام بدفع بعض الأموال لهم.

وأضاف "مرتضى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن عمرو مصطفى فهمي كان والده يشغل منصب سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، وهو من أسس جماعة الألتراس في مصر".

وتابع: "هو من قام بإشعال النار في مشجع زملكاوي، ما جعل مشجعي نادي الزمالك يردون بالهجوم على النادي الأهلي، إحنا في مسلسل مش بيخلص، أنا كل اللي عملته طلعت وضحت مين هو عمرو فهمي، وقولت إن والدته يهودية بس مغلطتش في اليهودية، الأنبياء كانوا يهود".


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